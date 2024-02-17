Pendik Kaymakamlığı lojmanına silahlı saldırı

Pendik Kaymakamlığı lojmanına motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güncel 17.02.2024 01:01 Giriş: 17.02.2024 01:01

Güncelleme: 17.02.2024 01:27 Kaynak: AA

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FOTOĞRAF: İHA

Pendik Kaymakamlığı lojmanındaki polis noktasına motosikletli kişilerce silahla ateş açıldı. Alınan bilgiye göre, Batı Mahallesi'ndeki Pendik Kaymakamlığına ait lojmanın önüne motosikletle gelen kasklı iki saldırgan, buradaki polis noktasına silahla ateş açtı. Saldırganlar, polisin karşılık vermesi üzerine olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, yaralananın olmadığı saldırının ardından bölgede şüpheli motosiklet ve kişilere yönelik çalışma başlattı.