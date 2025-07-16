Pendik-Kaynarca metrosu 2026’da hizmete girecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, öz kaynak kullanımıyla yeniden başlatılan Pendik–Kaynarca–Fevzi Çakmak Metro Hattı projesinde yüzde 86 fiziksel ilerleme sağlandığını açıkladı. Hattın 2026’da hizmete açılmasının hedeflendiği belirtildi.

İBB ‘‘Metro Hattı hakkında dile getirilen ‘bitirilemedi’ iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Hattın geçmişte finansman eksikliği ve merkezi yönetim kararlarıyla durdurulduğu; İBB tarafından ise yeniden başlatılarak yüzde 86 seviyesine ulaştırıldığı unutulmamalıdır’’ denildi.