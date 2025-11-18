Pendik Milli Eğitim vites artırdı: 24 Kasım için hatim duası istedi!
Pendik İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erdoğan Kaba'nın onayıyla ilçedeki okullara gönderilen genelgede 24 Kasım nedeniyle hatim okunması istendi. Müdürlük, imam hatiplerden 3'er, diğer okullardan ise 2'şer hatim okunması isteyerek 19 Kasım 2025 tarihi mesai bitimine kadar süre verdi.
AKP iktidarının politikaları ve yönlendirmeleri nedeniyle eğitimde gericiliğin etkisi hızla artmaya devam ediyor.
Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım sebebiyle ilçede bulunan okullara 17 Kasım'da bir genelge gönderdi.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erdoğan Kaba'nın onayıyla gönderilen genelgede, hayatını kaybeden öğretmenler için müdürlüklerden hatim okunması istendi.
Söz konusu genelgede, ilçedeki imam hatiplerden 3'er tane diğer okullardan ise 2'şer tane hatim okunması talep edildi.
Okunan hatim sayısının ise 19 Kasım 2025 tarihinde mesai bitimine kadar belirtilen sisteme yüklenmesi istendi.
Genelgede "24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı etkinlikleri çerçevesinde, ahirete intikal eden öğretmenlerimizin ruhlarına hediye edilmek maksadıyla hatim duası yapılacaktır" sözlerine yer verildi.