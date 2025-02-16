Pendik'te 3 kişinin öldüğü otel faciasında yeni detaylar: Mührü kırıp müşteri almışlar

Türkiye Bolu'daki otel yangınını konuşurken, İstanbul'da Pendik'te Mart 2023'te bir otelde çıkan ve 3 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden olan yangın faciasına ilişkin olarak mahkeme dikkat çeken bir karar verdi.

7 katlı ahşap kaplama otelde çıkan yangının, resepsiyondaki elektrikli sobanın koltuğu tutuşturup çıktığı değerlendirildi.

Sabah'tan Arzu Kaya'nın aktardığına göre; "Biz kimseyi kasti bir şekilde öldürmedik, bizim de iş yerimiz yandı" diyen otel müdürleri Cihan Şah ve Murat Şah'ın birinci dereceden sorumlu, görev yerini kızlarına bırakan resepsiyon görevlisi Ayşe Arslanşen'in görev yerini terk ederek uyumasıyla yangının büyümesine neden olduğu gerekçesiyle ikinci dereceden kusurlu oldukları saptandı. Tutuklu 2 otel yetkilisinin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 9'ar yıl, resepsiyon görevlisinin ise tali kusurlu olması nedeniyle aynı suçtan 6 yıl hapse çarptırdı.

İTFAİYE RAPORU OLUMSUZ

Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda, otelin yağmurlama sisteminin bulunmadığı, itfaiye raporunun olumsuz olduğu vurgulandı. Raporda, yangın söndürme ve algılama sistemlerinin, yangına dayanıklı duman sızdırmaz kapıların, yangından kaçış planlarının, yangın esnasında itfaiyenin müdahale etmesine imkan sağlayacak uygun proje ve dizaynların yapılmadan, onay alınmadan binanın kullanılma açıldığı kaydedildi.

ZABITA OTELİ MÜHÜRLEMİŞ, KIRIP MÜŞTERİ ALMIŞLAR

Zabıtanın eksiklikler nedeniyle mühürlemesine rağmen, mührü bozarak müşteri kabul edildiği vurgulandı.

Sanıklardan Cihan Şah, mahkemede "Biz kimseyi kasti bir şekilde öldürmedik, bizim de iş yerimiz yandı" diyerek kendini savundu. Kardeşi Murat Şah da, "Yangın olmasaydı son kontrolden sonra muhtemelen ruhsatımızı alacaktık" dedi.

Dosya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi'nce inceleniyor.