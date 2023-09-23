Pendik'te ağaçlara sıçrayan yangın söndürüldü

Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki otluk alanda çıkan yangın ağaçlara sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evlere ulaşmadan söndürüldü.



Yangın, saat 16.00 sıralarında Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi Mevlana Sokak'ta çıktı. İddiaya göre, otluk alanda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek ağaçlara sıçradı. Rüzgarın etkisi ile alevler çevrede bulunan evlere yaklaştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile evlere yaklaşan yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ekipler, yangınla ilgili inceleme başlattı.

