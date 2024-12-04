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Pendik'te alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

Pendik'te seyir halindeyken alev alan hafif ticari araçtaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ajans Haberleri
  • 04.12.2024 23:39
  • Giriş: 04.12.2024 23:39
  • Güncelleme: 04.12.2024 23:39
Kaynak: AA
Pendik'te alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

TEM Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen hafif ticari aracın motor kısmından duman çıkmaya başladı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışına yakın bir noktada aracı emniyet şeridine çekti.

Alevler bir süre sonra aracı tamamen sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye görevlilerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

TEM Otoyolu Ankara istikametindeki trafik akışı yangın nedeniyle bir süre tek şeritten sağlandı, araç yoğunluğu oluştu.

Yanan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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