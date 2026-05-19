Pendik'te alışveriş merkezinin güneş panellerinde yangın: İçeride bulunanlar tahliye edildi
İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin çatısında bulunan güneş panellerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken içeride bulunan çalışanlar ve vatandaşlar tahliye edildi.
Kaynak: AA
Pendik'te Kaynarca Mahallesi Tersahane Kavşağı'ndaki bir alışveriş merkezinin çatı katında yer alan güneş panellerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri alışveriş merkezinin önünde önlem alırken, içeride bulunan çalışan ve vatandaşlar tahliye edildi.
