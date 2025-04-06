Pendik'te apartmanın girişindeki zemin kısmen çöktü
Pendik'te kentsel dönüşüm kapsamındaki 4 katlı binanın bahçe zemininin bir kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ve zabıta ekipleri çökme yaşanan yerde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde binanın tahliyesine gerek duyulmadığına karar verildi.
Kaynak: AA
Pendik'te, bir apartmanın girişindeki zeminin kısmen çökmesi sonucu hasar oluştu.
Dumlupınar Mahallesi Toros Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın girişindeki zemin henüz belirlenemeyen nedenle kısmen çöktü.
Bölgeye gelen belediye, itfaiye ve polis ekipleri daha önce kentsel dönüşüm kapsamına alındığı öğrenilen binada inceleme yaptı.
Çöken yerin binadan bağımsız olduğu belirlenirken bölgede boşluk oluştu.
Bina sakinlerinden Erdal Soylu, gazetecilere, kahvaltı yaptıktan sonra bir ses duyduğunu ve binanın girişinin yanında bulunan alanın çöktüğünü söyledi.
Çöken yerin altının boş ve binadan bağımsız olduğunu dile getiren Soylu, binada sıkıntı bulunmadığı için herhangi bir tahliye işleminin olmadığını ifade etti.