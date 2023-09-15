Pendik'te araç park etme meselesinden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı
Pendik'te araç park etme meselesinden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Kavakpınar Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki düğün salonuna gelenler ile esnaf arasında araç park etme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşen olayda 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.