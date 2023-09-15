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Pendik'te araç park etme meselesinden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Pendik'te araç park etme meselesinden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 15.09.2023 23:38
  • Giriş: 15.09.2023 23:38
  • Güncelleme: 15.09.2023 23:38
Kaynak: AA
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Pendik'te araç park etme meselesinden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Kavakpınar Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki düğün salonuna gelenler ile esnaf arasında araç park etme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşen olayda 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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