Pendik'te bir erkek, evli olduğu kadını öldürdü!

İstanbul'da bir kadın, tartışma yaşadığı evli olduğu erkek tarafından öldürüldü.

Batı Mahallesi Erol Kaya Caddesi'nde yaşayan Firdevs Akgün (34) ile evli olduğu Sedat Akgün (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Sedat Akgün, Firdevs Akgün'ü bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının cansız bedeni, incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

SAKARYA'DA İNTİHAR ETTİ

Çalışmaların devamında şüphelinin olaydan sonra kaçtığı Sakarya'nın Karasu ilçesinde intihar ettiği belirlendi.

Ekipler, Firdevs Akgün'ün 2, Sedat Akgün'ün 19 suç kaydı olduğunu, ayrıca ailenin son iki yıl içerisinde Aile İçi Şiddet Bürosu'nda tehdit, kasten yaralama ve hakaret konularından başvurularının ve devam eden tedbir kararının bulunduğunu tespit etti.

Öte yandan, Sedat Akgün ve Firdevs Akgün'ün dün akşam saatlerinde binaya birlikte girdikleri ve bu sırada tartıştıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.