Pendik'te boş dükkanda çıkan yangın söndürüldü

Pendik'te boş bir dükkanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. D-100 Karayolu'nu dumanların kapladığı yangın, kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik Üst Kaynarca D-100 Karayolu yan yol üzerinde saat 13.30 sıralarında kullanılmayan boş bir dükkanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dükkandan yükselen dumanlar kısa sürede yan yolu ve D-100 Karayolu'nu kapladı. Araçlar ilerlemekte zorlandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken dükkanda hasar meydana geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.