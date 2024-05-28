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Pendik'te çöp konteynerinde bulunan cansız beden: Bir kişi gözaltına alındı

Pendik'te 79 yaşındaki Nihat Salih'in parçalanarak çöp konteynerine atılması cinayeti ile ilgili B. D. isimli bir kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 28.05.2024 14:27
  • Giriş: 28.05.2024 14:27
  • Güncelleme: 28.05.2024 14:34
Kaynak: İHA
Pendik'te çöp konteynerinde bulunan cansız beden: Bir kişi gözaltına alındı
Fotoğraf: İHA

İstanbul'un Pendik ilçesinde 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait cansız bedenin çöp konteynerinde bulunmasına ilişkin B.D. isimli bir şahıs gözaltına alındı. 

B. D.'nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünde, cesedin bulunduğu konteynerine bir şeyler attığı ve ardından elindeki beyaz kovayı yeşillik alana fırlattığı tespit edildi.

Olay yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, şüpheli bir şahsın çöp konteynerine yaklaştığı, konteynere bir şeyler attıktan sonra elindeki beyaz kovayı yeşillik alana attığı görüldü. 

Bu görüntülerden yola çıkan polis ekipleri B.D.’yi gözaltına alarak ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürdü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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