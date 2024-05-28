Pendik'te çöp konteynerinde bulunan cansız beden: Bir kişi gözaltına alındı

Pendik'te 79 yaşındaki Nihat Salih'in parçalanarak çöp konteynerine atılması cinayeti ile ilgili B. D. isimli bir kişi gözaltına alındı.

Güncel 28.05.2024 14:27 Giriş: 28.05.2024 14:27

Güncelleme: 28.05.2024 14:34 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA