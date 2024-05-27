Pendik'te çöp konteynerinde bulunan cansız bedenin kimliği belli oldu

Pendik'te çöp konteynerinde parçalanmış halde bulunan cansız bedenin kimliği belli oldu. İncelemeler sonucu cansız bedenin 79 yaşındaki Nihat Salih isimli kişiye ait olduğunu tespit edildi.

İstanbul'un Pendik ilçesinde çöp konteynerlerinde parçalanmış halde bulunan cansız bedenin kinliği belli oldu. Cansız bedenin 79 yaşındaki Nihat Salih isimli kişiye ait olduğu tespit edildi.

Olay, Pendik Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş sabah saatlerinde çöp konteynerine çöp attığı sırada parçalara ayrılmış cansız beden olduğunu görmesi üzerine durumu polis ekiplerine haber verdi.

Nihat Salih (79) / Fotoğraf: İHA

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi ile kapatarak geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucunda, 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait olduğu tespit edilen cansız bedenin 8 parçaya bölündüğü ve birden fazla çöp konteynerine atıldığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: İHA

Cansız bedenin parçaları, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, konuyla ilgili çalışmaları sürüyor.

OLAY YERİNDEKİ VATANDAŞLAR KONUŞTU

Salih Burma isimli bir vatandaş, "Bilmiyoruz tam olarak ne olduğunu. Markete gidiyordum, baktık kapıda polisler var, siviller var, ceset olduğunu söylediler. İki sokak arkada parçalanmış cesetleri çöpün içinde olduğunu söylüyor arkadaşlar. Şu anda onların incelemesini yapıyorlar" dedi. Cahit Atam isimli bir vatandaş ise, "Ceset atmışlar aşağıya, polisler geldi. Parçalanmışlar, atmışlar buraya. Şu anda parça parça arıyorlar, çöpleri arıyorlar" diye konuştu.