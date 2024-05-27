Pendik'te çöp konteynerinde cansız beden bulundu

Pendik'te iki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış halde cansız beden bulundu. Polis ekiplerinin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

İstanbul'un Pendik ilçesinde iki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış halde erkeğe ait cansız beden bulundu. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Olay, Pendik Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş sabah saatlerinde çöp konteynerine çöp attığı sırada parçalara ayrılmış cansız beden olduğunu görmesi üzerine durumu polis ekiplerine haber verdi.

Fotoğraf: İHA

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi ile kapatarak geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, kolları ve bacakları vücudundan ayrılmış cansız bedenin iki farklı konteynerde bulunduğu tespit edildi.

İlk bulgulara göre, cansız bedenin bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

Fotoğraf: İHA

Cansız bedenin parçaları, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

Ayrıntılar gelecek...