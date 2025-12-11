Pendik'te ev yangını: 3 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı
Pendik’te iki katlı binanın giriş katında çıkan yangında 2, 5 ve 9 yaşındaki üç çocuk hayatını kaybetti; 11 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı. Alevler kısa sürede söndürülürken, çocukların annesinin olay sırasında evde olmadığı öğrenildi.
İstanbul Pendik'te bir evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk ağır yaralandı.
Yangın, saat 02.15 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın giriş katındaki dairede bilinmeyen nedenle çıktı.
Yangını görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, evde bulunan ve yangının hemen ardından çevredeki vatandaşlar tarafından alevlerin arasından çıkarılan 4 çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Çocuklardan Özden Sepetçi (2 ), Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetçi (5) hayatını kaybetti, Muhammet Ali Çelikkol (11) ise ağır yaralandı.
Öte yandan, çocukların annelerinin ise yangın sırasında evde olmadığı belirtildi.