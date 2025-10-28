Pendik'te hastanenin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Pendik'te Özel Emsey Hastanesi'nin çatısındanki baz istasyonunda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Kaynak: AA-DHA
İstanbul Pendik'te Özel Emsey Hastanesi'nin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çamlık Mahallesi'nde bulunan Özel Emsey Hastanesi'nin çatısındaki baz istasyonunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, çatıda hasara neden oldu.