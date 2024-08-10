Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı bina yıkılıyor
Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkım çalışması devam ediyor. Sabah saatlerinde bölgeye gelen ekipler, iş makineleriyle yıkım çalışmalarını sürdürüyor.
İstanbul Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkım çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.
Orhangazi Mahallesi'nde İETT otobüsünün çarpması sonucu kolonunda hasar oluşan 4 katlı binanın yıkımı için dün başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Gece saatlerinde ara verilen çalışmalar yeniden başlatıldı. Sabah saatlerinde bölgeye gelen ekipler, iş makineleriyle yıkım çalışmalarını sürdürüyor.
NE OLMUŞTU?
Pendik'te, 7 Ağustos'ta bir İETT otobüsü, Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde seyir halindeyken önce elektrikli kasalı yük taşıma motosikletine, sonra 4 katlı binanın girişindeki berber dükkanına çarpmıştı.
Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılmış, binanın otobüsün çarptığı taraftaki kolonu hasar görmüştü. Tedbiren boşaltılan apartmanın elektrik, su ve doğal gazı kesilmişti.
Binanın girişindeki berber dükkanına 4 çelik destek kolonunun yerleştirilmesinin ardından İETT otobüsü vinç yardımıyla bölgeden kaldırılmıştı.