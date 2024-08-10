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Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkımı tamamlandı

Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binada yürütülen yıkım çalışmaları sona erdi.

Ajans Haberleri
  • 10.08.2024 23:30
  • Giriş: 10.08.2024 23:30
  • Güncelleme: 10.08.2024 23:30
Kaynak: AA
Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkımı tamamlandı

Orhangazi Mahallesi'nde İETT otobüsünün çarpması sonucu kolonunda hasar oluşan 4 katlı binanın yıkımı için dün öğleden sonra başlatılan çalışmalar bugün de devam etti.

Yıkım çalışması akşam saatlerinde sona erdi. Molozların kaldırılmasının ardından temizlik çalışması yapılması bekleniyor.

- Olayın geçmişi

Pendik'te 7 Ağustos'ta bir İETT otobüsü, Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde önce elektrikli kasalı yük taşıma motosikletine, sonra 4 katlı binanın girişindeki berber dükkanına çarpmıştı.

Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılmış, kolonu hasar gördüğü için tedbiren boşaltılan apartmanın elektrik, su ve doğal gazı kesilmişti.

Binanın giriş katına 4 çelik destek kolonu yerleştirilmesinin ardından İETT otobüsü vinç yardımıyla kaldırılmış, apartmanın da yıkılmasına karar verilmişti.

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