Pendik'te İETT otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Pendik'te İETT otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi'nde 34 TP 9903 plakalı İETT otobüsü ile Barış U. idaresindeki 34 AC 7636 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan araç sürücüsü Barış U, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Kaza dolayısıyla caddedeki trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.