Pendik'te iki aracın karıştığı kazada otomobil ve minibüs yandı

İstanbul Pendik'te minibüs ve otomobilin karıştığı kaza sonrası yangın çıktı.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken 2 araç da kullanılamaz hale geldi.

Olay sabah saatlerinde Pendik Emirli Mahallesi Şile yolunda kazaya karışan araçlarda çıktı.

İddiya göre minibüs ve otomobil kavşaktan anayola giriş yapmak istediği sırada otomobil minibüse çarptı.

Kaza sonrası başlayan yangın kısa sürede 2 aracı da sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken 2 araç da kullanılamaz hale geldi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken ekipler yangınla ilgi inceleme başlattı.