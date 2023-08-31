Pendik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada korkan köpek araçtan çıkmadı

Pendik'te otoyolda iki otomobilin çarpıştığı kazada bir sürücü hafif yaralanırken korkan köpeği bir süre araçtan çıkamadı.

D-100 kara yolu Güzelyalı mevkisinde ilerleyen İbrahim Şafak A'nın kullandığı 06 ZA 078 plakalı otomobil aynı yönde giden Devrim Bilgi idaresindeki 22 DN 934 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın etkisiyle araçlar yolda savrulurken sürücü Devrim Bilgi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri başından hafif yaralanan Bilgi'yi ayakta tedavi ederken, otomobilinin arka koltuğundaki Bulut isimli köpeği ise kaza sonrası korktuğu için araçtan inmedi. Köpek, bir süre sonra araçtan çıkarılarak sahibi ve çevredekiler tarafından sakinleştirildi.

Basın mensuplarına konuşan Bilgi, "Ankara yönünde seyir halindeydim. Yolda giderken çekirdek almak istedim. Manevra yaptım, ondan sonrası yok bende, hatırlamıyorum." dedi.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.