Pendik'te iki yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te iki yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Orta Mahalle Gönenli Mehmet Efendi Caddesi'nde yolcu indirmek için duran 34 M 5882 plakalı minibüse, arkadan gelen 34 M 4664 plakalı başka bir minibüs çarptı.

Kazada, 34 M 5882 plakalı minibüsteki Medine Fidan ile 34 M 4664 plakalı araçta bulunan Robiye Suvonkulova, Yılmaz Çakmak, Fatma Işık, Havvanur Bal, Sevda Akpınar, Azra Burtgil ve Shıraly Medyarov yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 8 yolcu olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki diğer hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kayıtlarda, yolcu indirmek için duran minibüse arkadan gelen diğer minibüsün çarpması ve yolcuların yaşadığı endişeli anlar yer alıyor.