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Pendik'te inşaatın 6'ncı katından düşen işçi hayatını kaybetti

Pendik'te çalıştığı inşaatın 6'ncı katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Çalışma Yaşamı
  • 21.09.2024 00:06
  • Giriş: 21.09.2024 00:06
  • Güncelleme: 21.09.2024 00:24
Kaynak: iHA
Pendik'te inşaatın 6'ncı katından düşen işçi hayatını kaybetti
FOTOĞRAF: İHA

Pendik'te çalıştığı inşaatın 6'ncı katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Olay, Pendik'te Kavakpınar Mahallesi Çiçek Sokak üzerinde bulunan 8 katlı bir inşaatta saat 16.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, N.Ö. adlı işçi, 6'ncı katta çalıştığı esnada, henüz bilinmeyen nedenle inşaatın zemin katına düştü.

Düşen işçiyi fark eden diğer işçilerin durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede N.Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından N.Ö.'nün cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan inşaatın sorumlu müteahhidinin ifadesi alınmak üzere polis merkezine çağrıldığı öğrenildi.

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