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Pendik'te iş yerinde horoz dövüştürülmesine ilişkin 14 kişi yakalandı

12 kişiye 132 bin lira para cezası kesildi

Ajans Haberleri
  • 12.03.2025 18:30
  • Giriş: 12.03.2025 18:30
  • Güncelleme: 12.03.2025 18:30
Kaynak: AA
Pendik'te iş yerinde horoz dövüştürülmesine ilişkin 14 kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te, bir iş yerinde horoz dövüştürülmesine ilişkin düzenlenen operasyonda 14 kişi yakalandı.

Kavakpınar Mahallesi'nde bir iş yerinde horoz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Polisler, iş yerinde 2 horozun dövüştürülmesini izleyen 14 kişiyi yakaladı.

Horoz sahipleri Y. K ve Z.Y'ye "Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. Diğer 12 kişiye ise toplam 132 bin lira para cezası kesildi.

Öte yandan Pendik Belediyesi zabıta ekiplerince söz konusu iş yeri mühürlendi.

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