Pendik'te iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü

Pendik'te bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Eşref Bitlis Bulvarı'ndaki bir restorana, 27 Mart'ta plakasız bir otomobilden 3 şüpheli tarafından silahla ateş açıldı.

Saldırı sonucu müşteri K.İ. hayatını kaybetti, iş yeri çalışanı E.G. ile müşteri Y.T. yaralandı. Restoranın önünde bulunan bir müşterinin aracına da mermi isabet etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, iş yeri sahibi D.Ö. ile saldırganlar arasında alacak verecek nedeniyle sorun olduğunu tespit etti.

Kimlikleri tespit edilen 3 şüphelinin çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Ekiplerin, saldırganları yakalama çalışması sürüyor.