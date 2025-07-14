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Pendik'te İSKİ'ye ait arıtma tesisinde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'un Pendik ilçesinde İSKİ'ye ait arıtma tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı.

Güncel
  • 14.07.2025 16:47
  • Giriş: 14.07.2025 16:47
  • Güncelleme: 14.07.2025 18:02
Kaynak: AA
Pendik'te İSKİ'ye ait arıtma tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Pendik'te İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait arıtma tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynarca Sahil Bulvarı'ndaki İSKİ'ye ait arıtma tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında tesiste hasar oluştu.

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