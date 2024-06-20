Pendik'te kaldırıma çıkan hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü
Pendik'te, kaldırımda yürürken hafif ticari aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Ercan B'nin kullandığı 34 BT 0743 plakalı araç, kontrolden çıkarak Aydos Caddesi'nde kaldırımda yürüyen bir kişiye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Aracın altında kalan ve kimliği öğrenilemeyen kişi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cenazesi morga götürüldü.
Kazada yaralanan sürücü Ercan B'nin de Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.