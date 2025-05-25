Pendik'te kaza yapan otomobilde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Pendik'te, kaza yapan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yayalar Mahallesi Ankara Caddesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kaza yaptı. Kazada, ön kısmında hasar gören aracın motor bölümünden alevler yükselmeye başladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araçta hasar oluştu.