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Pendik'te "kira zammı" tartışmasında 3 kişi bıçakla yaralandı

Pendik'te ev sahipleri ile kiracılar arasında kira artışından çıkan tartışmada 3 kişi bıçakla yaralandı.

Güncel
  • 27.02.2025 23:00
  • Giriş: 27.02.2025 23:00
  • Güncelleme: 27.02.2025 23:02
Kaynak: AA
Pendik'te "kira zammı" tartışmasında 3 kişi bıçakla yaralandı
AA

İstanbul Pendik'te Orhangazi Mahallesi Kafiye Sokak'ta ev sahibi iki kardeş ile kiracıları arasında kira zammı sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ev sahipleri bıçakla kiracılarına saldırdı.

Saldırıda 3 kişi vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Pendik ve Tuzla'daki hastanelere kaldırıldı.

2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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