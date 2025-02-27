Pendik'te "kira zammı" tartışmasında 3 kişi bıçakla yaralandı
Pendik'te ev sahipleri ile kiracılar arasında kira artışından çıkan tartışmada 3 kişi bıçakla yaralandı.
Kaynak: AA
İstanbul Pendik'te Orhangazi Mahallesi Kafiye Sokak'ta ev sahibi iki kardeş ile kiracıları arasında kira zammı sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ev sahipleri bıçakla kiracılarına saldırdı.
Saldırıda 3 kişi vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Pendik ve Tuzla'daki hastanelere kaldırıldı.
2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.