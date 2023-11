Pendik'te kuvvetli rüzgar nedeniyle 3 tekne battı

İstanbul Pendik'te kuvvetli rüzgar nedeniyle sahile demirli 3 tekne battı.

Pendik Sahili'nde demirli teknelerden 3'ü şiddetli dalgalar nedeniyle battı. Bir tekne ise kayalıklara çarparak zarar gördü. Kuvvetli rüzgar ve dalgalar bugün de devam ediyor. Tekne sahipleri teknelerinin başında bekleyerek olumsuz durumlara karşı önlem almaya çalıştı.

Amatör Denizciler Derneği Başkanı Hulusi Ketenci, "Şu anda halihazırda burada 300'e yakın teknemiz var abartısız. Ve bunların içerisinde batanlar ve ciddi derecede maddi hasar yaşayan arkadaşlarımız var. Şu an 3 tane teknemiz battı. Kurtaramadık onları. Birkaçını buradan kurtardık. Daha güvenli diye marina tarafında tonozladık. Günler öncesinden bunların uyarılarını aldık ve herkese teknesi olan arkadaşlara bunun önemini belirten mesajlarımızı çektik biz. Bununla ilgili tonozlama sistemlerimizi kuvvetlendirmeye çalıştık. Fakat ulaşamadığımız bazı arkadaşlarımız da oldu. Burada olmayan veya dışarıda olan arkadaşlarımız sıkıntı yaşayanlar bunlar. Ama deniz ve dalga daha kuvvetli geldiğinden dolayı batmalar yaşandı" dedi.

Konuşmasına devam eden Ketenci, "Bizler her fırtınada, her doğal afette bunları yaşıyoruz. Burada balıkçılıkla geçinen arkadaşlarımız var. Barınak daha korunaklı bir liman olduğu için akıntı ve kuvvetli rüzgarı kestiğinden dolayı bizler daha korunaklı bir tonozlama sistemine sahip oluyoruz. Şu anki yaşadığımız sıkıntının 2 katını rüzgar ve kuvvetli lodos olarak yaşayacağız. Elimizden geldiği kadar arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışacağız" diye konuştu.