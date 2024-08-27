Pendik'te Marmaray durağında bulunan güvenlik odasında yangın

İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan Marmaray durağında bulunan güvenlik odasında çıkan yangın nedeniyle tren seferlerinde aksama yaşandı.

İddiaya göre, Pendik Marmaray durağında bulunan ve içerisinde çeşitli elektronik cihazların bulunduğu güvenlik odasında saat 14.15 sıralarında yangın çıktı.

Yanan cihazlardan dumanlar yükselmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

SEFERLERDE AKSAMA

İtfaiye tarafından olay yerinde çalışmalar yürütülürken Marmaray'ın bulunduğu ve içerisinde dükkanların olduğu alt geçit bir süreliğine vatandaşın girişine kapatıldı, içeride bulunan vatandaşlar ise dışarı çıkartıldı.

Alt geçit önünde kalabalık oluştu. Yangın nedeniyle, Marmaray trenleri Pendik istasyonunda durmadı.

Ayrıca alt geçitte bir süreliğine elektrik kesintisi de yaşandı. Yangının kontrol altına alınması ve bölgede yapılan incelemelerin ardından alt geçit tekrar kullanıma açıldı.

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA

Marmaray tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada ise, "Pendik istasyonunda saat 14.15'te meydana gelen teknik arıza nedeniyle Halkalı-Gebze arasında işleyen Marmaray trenlerinin Pendik istasyonundaki duruşu önlem amaçlı kaldırılmıştır. Ataköy-Pendik arası işleyen Marmaray trenleri normal seyrinde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.