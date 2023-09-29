Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Pendik'te metro durağını su bastı

Ajans Haberleri
  • 29.09.2023 13:11
  • Giriş: 29.09.2023 13:11
  • Güncelleme: 29.09.2023 13:11
Kaynak: AA
Pendik'te metro durağını su bastı

Kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle Pendik'te Fevzi Çakmak-Hastane Metro durağını su bastı.

Sabah saatlerinde etkisini artıran kuvvetli yağış sonrası yolda biriken su, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Fevzi Çakmak-Hastane durağının giriş kısımlarında merdivenlerden içeri doğru aktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Metro istasyonu, biriken su nedeniyle vatandaşların girişine kapatıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla suyun tahliye edilmesinin ardından istasyon yeniden girişlere açıldı.

Belediye ekipleri de istasyon çevresinde oluşan çamur birikintilerini temizledi.

BirGün'e Abone Ol