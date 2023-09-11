Pendik'te metruk binanın çatı katı alev alev yandı

İstanbul Pendik'te 5 katlı metruk bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Günalp Sokak üzerindeki metruk binada çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış nedeni bilinmezken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.