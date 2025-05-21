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Pendik'te “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi: Özgür Özel açıklama yapıyor

CHP'nin, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin İstanbul içindeki altıncısı bu akşam Pendik'te düzenleniyor. Özgür Özel mitingde açıklama yapıyor...

Güncel
  • 21.05.2025 20:46
  • Giriş: 21.05.2025 20:46
  • Güncelleme: 21.05.2025 21:02
Pendik'te “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi: Özgür Özel açıklama yapıyor

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlattığı İstanbul'daki ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinglerinin bu haftaki adresi Pendik oldu.

On binlerce yurttaş alanda toplanırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklama yapıyor.

Ayrıntılar birazdan...

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