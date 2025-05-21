Pendik'te “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi: Özgür Özel açıklama yapıyor
CHP'nin, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin İstanbul içindeki altıncısı bu akşam Pendik'te düzenleniyor. Özgür Özel mitingde açıklama yapıyor...
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlattığı İstanbul'daki ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinglerinin bu haftaki adresi Pendik oldu.
CHP'den Pendik'te "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi / İstanbul #Canlı https://t.co/3iegy3aWJb— ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) May 21, 2025
On binlerce yurttaş alanda toplanırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklama yapıyor.
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