Pendik'te ormanlık alanda yangın çıktı
İstanbul Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yaklaşık 6 hektarlık alana yayılan alevleri söndürmek için itfaiye ile İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kaynak: AA
İstanbul Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Kurtdoğmuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yaklaşık 6 hektarlık alana yayılan alevleri söndürmek için itfaiye ile İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin karadan müdahale ettiği yangın için arazöz ile su tankeri takviyesi yapılıyor.