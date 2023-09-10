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Pendik'te ormanlık alanda yangın çıktı

İstanbul Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yaklaşık 6 hektarlık alana yayılan alevleri söndürmek için itfaiye ile İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Güncel
  • 10.09.2023 21:45
  • Giriş: 10.09.2023 21:45
  • Güncelleme: 11.09.2023 06:08
Kaynak: AA
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Pendik'te ormanlık alanda yangın çıktı

İstanbul Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kurtdoğmuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yaklaşık 6 hektarlık alana yayılan alevleri söndürmek için itfaiye ile İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin karadan müdahale ettiği yangın için arazöz ile su tankeri takviyesi yapılıyor.

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