Pendik'te otopark tartışması: Çocuğunun yanında silahla vurularak öldürüldü

İstanbul Pendik'te otopark tartışmasında Hüseyin Teke, Seyfettin B. tarafından 11 yaşındaki kızının yanında silahla vurularak öldürüldü.

Pendik’te oto galeri sahibi Seyfettin B. (41), iş yerinde yer kalmayınca bazı araçları yaşadığı binanın otoparkına götürdü.

Aynı binada yaşayan Hüseyin Teke (44), kendi aracını binanın otoparkına park edemeyince, komşusu Seyfettin B. (41),'yi telefonla arayıp tartıştı.

Bir süre sonra binanın önünde karşılaşan taraflar arasında çıkan silahlı kavgada Seyfettin B., Hüseyin Teke'yi 11 yaşındaki kızının yanında silahla vurarak öldürdü.

Olay, dün saat 20.15 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, yaşadığı binanın otoparkında yer bulamayan Hüseyin Teke, oto galeri sahibi olduğu öğrenilen Seyfettin B.'nin iş yerine ait fazla araçları otoparka park ettiğini fark etti.

Bunun üzerine Seyfettin B.'yi telefonla arayan Teke, araçlar nedeniyle kendi otomobilini park edemediğini söyleyerek tepki gösterdi. Telefon görüşmesinin ardından binanın önünde karşılaşan ikili arasında yeniden başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Seyfettin B.'nin silahla ateş açması sonucu Hüseyin Teke, 11 yaşındaki kızının gözü önünde vurularak ağır yaralandı.

Yaralanmasına rağmen saldırganın elindeki silahı almaya çalışan Teke, bu sırada silahın ikinci kez ateş almasıyla kalbinden vuruldu.

Taraflar arasında yaşanan arbedede Seyfettin B. de hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Hüseyin Teke, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Seyfettin B.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.