Pendik'te seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL (AA) - Pendik'te seyir halindeyken alev alan otomobil, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Kurtköy-Pendik bağlantı yolundaki Sabiha Gökçen Tüneli'nde seyir halindeki 41 AST 668 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sürücüsü, yol kenarında durdurduğu aracından inerken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle yolda oluşan trafik yoğunluğu, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Otomobilin yandığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.