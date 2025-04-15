Pendik'te seyir halindeki otomobilde yangın

Pendik'te seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, beton mikserinden hortumla su sıkılarak ve çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Velibaba Mahallesi'nde 34 FKH 400 plakalı otomobilden, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle duman çıkmaya başladı.

Sürücü aracı durdurarak inerken, çevredekiler alevlere yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı.

Bu sırada yoldan geçen bir beton mikseri sürücüsü de araçtaki suyu hortumla sıkarak yangına müdahale etti.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, beton mikseri sürücüsü ve vatandaşların yangına müdahale etmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.