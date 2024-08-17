Pendik'te sipariş götürdüğü kadını taciz eden erkek yakalandı

Pendik'te internet üzerinden sipariş veren kadını taciz eden erkek polis ekiplerince yakalandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki D.K. internet üzerinden sipariş verdi.

Yemeği getiren kurye İ.Ç. (35), siparişi teslim ettikten sonra iddiaya göre 3 gün boyunca kadının yaşadığı binanın önünden ayrılmadı. Sosyal medyada görüntüleri paylaşan D.K. yetkililerden yardım istedi. D.K., söz konusu erkeğin kendisini sürekli arayarak taciz ettiğini de bildirdi.

Görüntüler üzerine çalışma başlatan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kurye İ.Ç.'yi yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın 11 adet suç kaydı olduğu belirlendi.

Olayla ilgili yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.