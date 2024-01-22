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Pendik'te tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 22.01.2024 12:36
  • Giriş: 22.01.2024 12:36
  • Güncelleme: 22.01.2024 12:36
Kaynak: AA
Pendik'te tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

Pendik'te emniyet şeridinde durduğu sırada tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

TEM Otoyolu'nda Celalettin A. yönetimindeki 34 TSU 269 plakalı tır, Kurtköy Gişeleri mevkisinde emniyet şeridinde duran 27 AOC 177 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.

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