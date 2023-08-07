Pendik'te 'yasa dışı silah ticareti' yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

Pendik'te 'yasa dışı silah ticareti' yaptığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir adreste yasa dışı silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Depo olarak kullanıldığı belirlenen adresi izlemeye alan ekipler, buraya gelen F.A'nın silah satıcısı olan A.T ile görüştüğü sırada operasyon düzenleyerek 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Burada yapılan aramada, 19 uzun namlulu av tüfeği, 24 pompalı tüfek, 8 dipçik tutmacı, 10 pompalı tüfek aparatı, 4 pompalı tüfek nişangahı ve 2 bin 500 lira ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden F.A. hakkında 2521 sayılı avda ve sporda kullanılan silahlarla ilgili kanuna muhalefet suçundan 2 bin 864 lira idari para cezası uygulanırken, A.T. ile ilgili de 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.