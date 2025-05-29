Pendik TEM Otoyolu'nda TIR devrildi
İstanbul Pendik’te TEM Otoyolu’nda devrilen TIR nedeniyle İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazada yaralanan olmazken, otoyolda ulaşımın tek şeritten sağlandığı bildirildi.
İstanbul Pendik'te TEM Otoyolu'nda TIR devrildi. Kazada yaralanan olmazken, trafik İstanbul istikametine tek şeritten sağlanıyor.
Kurtköy TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan bir TIR, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.
Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde yoğunluk yaşanırken, otoyolda trafiğin tek şeritten sağlandığı öğrenildi.