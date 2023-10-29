Pendikspor: 0 - Fenerbahçe: 5

Fenerbahçe, Süper Lig'de Pendikspor'u 5-0 mağlup ederek, resmi maçlardaki galibiyet serisini 21 maça çıkardı. Sezon öncesi sarı-lacivertlilerin başına geçen Teknik Direktör İsmail Kartal, 19. maçında 19. galibiyetine ulaştı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Pendikspor'u 5-0 mağlup ederek, resmi maçlardaki galibiyet serisini 21 maça çıkardı. Sezon öncesi sarı-lacivertlilerin başına geçen Teknik Direktör İsmail Kartal, 19. maçında 19. galibiyetine ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Pendikspor ile karşılaşırken, sahadan 5-0 galip ayrıldı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde sezona başarılı bir giriş yapan Fenerbahçe, galibiyet serisine Pendikspor maçında da devam etti.

Süper Lig'de ‘en iyi başlangıç rekorunun sahibi olan Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda oynadığı 10 müsabakanın tamamını kazandı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 6, grup aşamasında 3 galibiyet elde etti. Bu süreçte rakip filelere 58 gol gönderen Kanarya, kalesinde 10 gol gördü.

Geçtiğimiz sezonun son lig maçında Gaziantep FK ve Türkiye Kupası finalinde Başakşehir’i mağlup eden Fenerbahçe, bu sezonki seriyle birlikte son 21 resmi maçta galibiyet sevinci yaşadı.