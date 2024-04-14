Pendikspor-Başakşehir maçından notlar

Trendyol Süper Lig 32. hafta maçında Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, son oynanan Beşiktaş karşılaşmasına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Çağdaş Atan, Josef de Souza, sakatlığı bulunan Serdar Gürler ve kart cezalısı Krzysztof Piatek'in yerine Deniz Türüç, Dimitris Pelkas ve Joao Figueiredo'ya ilk 11'de şans verdi.

Başakşehir sahaya, Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Jerome Opoku, Leo Dubois, Oliver Kemen, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Pelkas, Davidson ve Figueiredo ilk 11'iyle çıktı.

RAMS Başakşehir'in yedek kulübesinde ise Volkan Babacan, Philippe Keny, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Hamza Güreler, Onur Ergün, Josef de Souza, Mehdi Abeid, Emirhan İlkhan ve Danijel Aleksic yer aldı.

Pendikspor'da da ilk 11'de Erdem Canpolat, Serkan Asan, Alpaslan Öztürk, Welinton, Nuno Sequeira, Badou Ndiaye, Arnaud Lusamba, Halil Akbunar, Fredrik Midtsjö, Mame Thiam ve Umut Nayir görev yaptı.