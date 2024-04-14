Pendikspor-Başakşehir maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 3-2 mağlup eden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, Avrupa kupalarına katılma adına çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Pendik Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çağdaş Atan, "Avrupa kupalarına katılma adına bizim için çok kritik bir virajdı. Başakşehir'in DNA'sında Avrupa'da oynamak var. 10 senenin 8'inde Avrupa'ya katılmış bir takımız. Başkanımız, yönetim ve oyuncular önümüzdeki sene Avrupa'da oynamak istiyorlar. Zor bir süreçten sonra bu hedefi yakalamak çok önemli. Tanımlanabilir, güçlü bir oyunumuz olduğunu söyleyebilirim. Bu oyunun içine hızı katabiliriz, o da hemen 6 ayda olacak bir iş değil. Önümüzdeki sene bunu hızlandırmayı biz de düşünüyoruz, yapacağımız takviye ve değişimlerle. Çok iyi bir takımı yendik, özellikle ön taraftaki 6'lısı çok üst düzey. Bundan sonraki maçlarında İbrahim hoca ve Pendikspor'a başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.