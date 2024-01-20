Pendikspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi Emre Malok oldu

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Pendikspor-Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Emre Malok oldu.

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, bugün saat 19.00’da Pendikspor’a konuk olacak. Mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Numanoğlu’nun yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Emir Eray Eyisoy yapacak. Maçın 4. hakemi Alper Akarsu olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Emre Malok oturacak.

Malok’a AVAR’da Direnç Tonusluoğlu ve Candaş Elbil eşlik edecek.