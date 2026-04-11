Pendikspor – Çorum FK Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

1. Lig’de sezonun son haftalarına girilirken heyecan doruk noktasına ulaşıyor. Play-off hattını yakından ilgilendiren karşılaşmalardan biri olan Pendikspor – Çorum FK maçı, futbolseverlerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Her iki takım da Süper Lig yolunda kritik bir virajdan geçerken, bu mücadele adeta final niteliği taşıyor.

Peki Pendikspor – Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar…

PENDİKSPOR – ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN?

Atko Grup Pendikspor ile Arca Çorum FK arasındaki kritik mücadele 11 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

PENDİKSPOR – ÇORUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Pendik Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.

PENDİKSPOR – ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbul’daki bu önemli karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MAÇIN OYNANACAĞI STAT VE HAKEM BİLGİSİ

Stat: Pendik Stadyumu

Hakem: Reşat Coşkunses

Yayın: TRT Spor (Canlı)

PENDİKSPOR’UN HEDEFİ: PLAY-OFF HATTINI KORUMAK

Ev sahibi Atko Grup Pendikspor, 57 puanla play-off sınırında bulunuyor. Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki İstanbul temsilcisi, özellikle iç sahada oynadığı etkili futbol ile dikkat çekiyor.

Taraftarı önünde oynadığı maçlarda dirençli bir performans sergileyen Pendikspor, Çorum FK karşısında galibiyet alarak ilk 7 içindeki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

ÇORUM FK’NIN HEDEFİ: ÜST SIRALARDAKİ YERİNİ KORUMAK

Konuk ekip Arca Çorum FK ise 63 puanla ligde 4. sırada yer alıyor. Sezon boyunca istikrarlı bir performans ortaya koyan kırmızı-siyahlı ekip, play-off avantajını kaybetmemek adına bu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor.

Süper Lig hedefini sürdüren Çorum FK için bu karşılaşma büyük önem taşıyor.

MAÇ ÖNCESİ GENEL DURUM

Takım Puan Hedef Pendikspor 57 Play-off hattında kalmak Çorum FK 63 Üst sıraları korumak

