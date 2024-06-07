Pendikspor'da İbrahim Üzülmez dönemi sona erdi
Ligi 19'uncu sırada tamamlayarak 1.Lig'e düşen Pendikspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı.
Kaynak: Spor Servisi
Süper Lig'i 19. sırada tamamlayarak 1. Lig'e düşen Pendikspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İbrahim Üzülmez ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı kendisine ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Kamuoyuna Duyurulur;— Pendikspor (@PendiksporK) June 7, 2024
Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Kulübümüze katkılarından dolayı İbrahim Üzülmez'e ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/9xVra8s7Sb