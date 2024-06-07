Pendikspor'da İbrahim Üzülmez dönemi sona erdi

Ligi 19'uncu sırada tamamlayarak 1.Lig'e düşen Pendikspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı.

Süper Lig'i 19. sırada tamamlayarak 1. Lig'e düşen Pendikspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İbrahim Üzülmez ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı kendisine ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.