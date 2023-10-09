Pendikspor'da Osman Özköylü dönemi sona erdi

Süper Lig ekibi Pendikspor, teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Süper Lig'in geride kalan 8 haftasında henüz galibiyeti bulunmayan Pendikspor, teknik direktör Osman Özköylü ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Pendikspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzü üst üste iki sezon şampiyon yaparak Süper Lig'e çıkaran Teknik Direktörümüz Osman Özköylü ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda anlaşılmıştır. Osman Özköylü'ye Pendikspor'umuza yaptığı katkılar ve yaşattığı mutluluklar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.