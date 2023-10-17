Pendikspor'da teknik direktörlüğe Portekizli Ivo Vieira getirildi

Süper Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktörlük görevine Ivo Vieira getirildi.

Pendikspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Portekizli teknik direktör Ivo Vieira ile anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.

İstanbul ekibi, geçen hafta teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırmıştı.

Ivo Vieira, son olarak Brezilya ekibi Cuiaba'da görev yapmıştı.